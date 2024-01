Vergessen, wo das Auto steht: Polizeieinsatz in Wertingen

Ein junger Mann meldet sein Auto als gestohlen. Dabei steht es nur auf einem anderen Parkplatz in Wertingen.

Am Dienstagnachmittag wurde eine Streife der Wertinger Polizei zu einem vermeintlichen Pkw-Diebstahl in die Pfarrgasse in Wertingen beordert. Vor Ort berichtete der 22-jährige Fahrzeughalter, dass er seinen dort abgestellten Pkw bei seiner Rückkehr nicht mehr auffinden konnte.

In nächster Nähe in Wertingen

Nach kurzer Suche durch die Polizei konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der näheren Umgebung aufgefunden und der vermeintliche Diebstahl damit geklärt werden. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann lediglich vergessen, wo er sein Fahrzeug geparkt hatte. (AZ)