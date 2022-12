Von der Deko bis zu Bildern: Der KUK-Christkindelmarkt birgt viele Schätze

Viele interessierte Besucher und Besucherinnen hat der Christkindlmarkt des Kunstkanals (KUK) in Wertingen angelockt. In den Räumen der ehemaligen Gärtnerei Max Hurler in der Zusmarshausener Straße konnten zahlreiche Gäste das vielseitige Angebot bestaunen. Da war es schwer, sich unter den liebevoll gearbeiteten Taschen, Seifen, Schals, Papierkästchen, Glasdekorationen, Seifen, Bildern und noch vielem mehr zu entscheiden. Text/Foto: Brigitte Bunk