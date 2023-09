Wertingen

Vorteil für FW-Landtagskandidat Fabian Mehring

Plus Der Kandidat der Freien Wähler ist bereits seit fünf Jahren im Landtag. In den Themen ist er sattelfest wie kaum ein anderer.

Von Jana Tallevi

Wenn es um das Thema Vorteilspunkte geht, dann war der aktive Tennisspieler Fabian Mehring bei der Podiumsdiskussion in der Wertingen Stadthalle kaum zu schlagen. Nummer eins: Er stammt aus dem Stimmkreis, nämlich aus Meitingen. Nummer zwei: Er ist bereits seit fünf Jahren für die Freien Wähler im bayerischen Landtag vertreten, wo er, Nummer drei, von Anfang an ein hohes Amt bekleidet, nämlich als Parlamentarischer Geschäftsführer der Partei. Wie kaum ein anderer auf der Bühne weiß er deshalb, was wirklich im Landtag abläuft und macht das auch auf der Bühne immer wieder deutlich, wenn er die auf Bundes- oder Kommunalthemen abschweifende Diskussion wieder auf Landesebene zurückholte: Vorteil Nummer vier.

Dass er ein Mann des Wortes auf der Bühne ist (Nummer fünf), fällt da schon kaum noch ins Gewich. Und es ist möglicherweise genau diese Redegewandtheit, die manchmal fast schon einen Ticken zu viel in der Diskussion mit Moderatoren und Mitdiskutanten war. Einmal in Fahrt, will sich Fabian Mehring nur schwer bremsen lassen.

