Wenn das Schlucken wieder gelernt werden muss

Plus Nach Schlaganfall oder Hirnblutung wieder zurück ins Leben finden - damit das für viele Patientinnen und Patienten möglich wird, arbeiten Ärzte und Pflegepersonal an der Akutgeriatrie hart.

Ein Mann im besten Alter, 70 Jahre alt, fit und fest im Leben stehend, erleidet eine Hirnblutung. Die Folge: Rollstuhl, kognitive Defizite und veränderte Wesenszüge bis hin zur Aggressivität. Was ihm auch abhandengekommen war, war sein Schluckvermögen.

Das ist nur ein Fall von vielen, die die Therapeuten der Fachrichtung Logopädie, Jan Waschke und Elke Sapper, im Wertinger Krankenhaus betreuen. Genauer gesagt, in der Abteilung Akutgeriatrie von Chefärztin Dr. Martina Brielmaier. Denn eine unserer wichtigsten Eigenschaften, um sich als Mensch darstellen zu können, ist sicher unser Sprach-, Stimm- und Schluckvermögen. Ist das gestört, sei es durch Unfall, Krankheit wie Schlaganfall oder gar Hirnblutung sowie aus anderen Gründen, fehlen uns Menschen entscheidende und lebensbejahende Möglichkeiten.