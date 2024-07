Wer hat die Frau im Wertinger Supermarkt bestohlen?

Ein Diebstahl aus einer Handtasche ereignete sich am Freitagvormittag in Wertingen. Zwischen 9 und 9.30 Uhr befand sich eine 59-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Straße „Am Mühlanger“. Eine unbekannte Frau sprach sie im Markt an verwickelte sie in ein Gespräch.

Die Wertinger Polizei ermittelt

An der Kasse stellte die 59-Jährige dann den Diebstahl ihrer Geldbörse aus ihrer Tasche am Einkaufswagen fest. Darin befanden sich neben 120 Euro Bargeld auch Personaldokument der Bestohlenen. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)