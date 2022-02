Wer hat in der Tiefgarage der Stadthalle Wertingen randaliert?

Drei Jugendliche sind beobachtet werden. Die Polizei Wertingen sucht Zeugen.

Schon am Sonntag gegen 14.30 Uhr haben drei Jugendliche, ein Junge und zwei Mädchen, in der Tiefgarage der Stadthalle am Landrat-Anton-Rauch-Platz in Wertingen randaliert. Hierbei wurden von einem der Jugendlichen zwei Kästen mit darin befindlichen Feuerlöschern eingeschlagen und die Feuerlöscher entnommen.

Die Feuerlöscher konnten später wieder aufgefunden werden. An den Entnahmekästen entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon. 08272/99510 um Zeugenhinweise. (pol)

