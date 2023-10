Wer hat in der Wertinger Kapelle den Opferstock aufgebrochen?

Der Opferstock in der Kapelle in der Wertinger Pfarrgasse wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich im Zeitraum zwischen 8.30 und 13.30 Uhr am Freitagvormittag haben bisher unbekannte Täter in einer Kapelle in der Pfarrgasse in Wertingen gewaltsam einen Opferstock aufgebrochen. Nachdem der Spendenbehälter kurz zuvor geleert wurde, dürften die Diebe ohne große Beute das Weite gesucht haben.

Bei der Wertinger Polizei melden

Sie hinterließen einen Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)