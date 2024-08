Wertingen hat Chancen, der FCG macht die Tore

Vor 53 Jahren hatten sich beide Landkreis-Rivalen letztmals in einem Punktspiel gegenübergestanden. Damals gewann der FC Gundelfingen auf dem Wertinger Judenberg 4:1. Am Freitagabend war es wieder soweit: Die in die Landesliga aufgestiegenen TSV-Fußballer waren Gastgeber dieses Derbys. Und erneut siegten die Donaustädter. Vor großer Zuschauerkulisse gab es einen 4:0-Auswärtserfolg des FCG, der seine Chancen konsequent nutzte. Während Wertingen zwar auch zu einigen guten Möglichkeiten kam, das Glück dabei aber nicht auf seiner Seite hatte.

Der Erfolg geht in Ordnung, Gundelfingen war die bestimmende und abgeklärtere Mannschaft mit einer effektiven Chancenverwertung. Der TSV Wertingen kam immer wieder in aussichtsreiche Abschlussposition, machte daraus aber zu wenig und muss seine Punkte für den Klassenerhalt in anderen Spielen einsammeln.

TSV Wertingen: Scherl; Heiß, Beham, Müller (82. Mayerföls), Eising, Gerold (62. Tsebeliuk), Schiermoch, Mayr, Karpf (62 Rueß), Gebauer (75. Storzer), Fiedler

FC Gundelfingen: Werdich; Anzenhofer, J.-L. Fink (73. Smolka), Schneider, L. Sailer (69. N. Frisch), Braun, Alahmed (75. Noller), Hafner, Schröttle, N. Fink (62. Gumpinger), N. Sailer (79. Wachs)

Tore: 0:1 Felix Hafner (15.), 0:2 Leon Sailer (42.), 0:3 Jan-Luca Fink (68.), 0:4 Eigentor Nick Mayerföls (88.) Gelb: Florian Heiß (21./Wertingen), Jan-Luca Fink (25./FCG), Alexander Storzer (78./Wertingen)

Schiedsrichter: Yunis Widholz (SC Pöcking-Possenhofen) Zuschauer: 700