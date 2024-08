Wertingen reißt das Ruder gerade noch herum

Kapitän Maximilian Beham stand beim Landesliga-Auswärtsspiel in Erkheim das erste Mal nach seiner schweren Knieverletzung wieder in der Startelf des TSV Wertingen. Und ausgerechnet er war es, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter den verdienten 2:1-Siegtreffer für die Fußballer aus der Zusamstadt erzielte.

Wertingen hat das nötige Glück

Von Beginn an war es ein offensiv geführtes Spiel und der Gast zunächst das aktivere Team. Christoph Müller und Marcel Mayr verpassten mit ihren Schüssen das Ziel. Florian Merk wurde rechts im Strafraum angespielt und schoss knapp darüber. In der 36. Minute ging Erkheim dann etwas glücklich in Führung. Einen Freistoß konnte TSV-Schlussmann Sandro Scherl nur nach vorne abwehren. Es folgte ein wildes Gestochere im Strafraum und am rechten Pfosten köpfte Merk aus kürzester Distanz zum 1:0 ein. Kurz vor der Pause verpasste Fabian Krogler das 2:0.

Nach dem Wechsel war Wertingen dann die klar spielbestimmende Mannschaft und vergab mehrere beste Chancen zum Ausgleich. Florian Heiß war zweimal nach einer Ecke gefährlich. Zunächst parierte Erkheims Torhüter glänzend, nur wenige Sekunden später wurde der Ball auf der Linie geblockt. Im Nachgang schoss Marcel Mayr knapp vorbei. Wertingen wollte nun den Ausgleich erzwingen. Auch bei einem Kopfball von Kapitän Beham war Erkheims Schlussmann zur Stelle und hielt die TVE-Führung fest (60.). Wertingen lief weiter an, es war nun ein Spiel auf ein Tor. Doch auch Manuel Rueß brachte den Ball in der 78. Minute nicht im Heimgehäuse unter, als er frei vor dem Torwart zum Schuss kam.

Es schien so, als sollte es einfach nicht sein für Wertingen. Aus dem Nichts hätte Erkheim in der 80. Minute fast auf 2:0 erhöht. Joshua Holzapfel brach durch und wollte Scherl überlupfen. Dieser hielt den Ball jedoch im Nachfassen fest. Nur zwei Minuten später fiel dann der überfällige Wertinger Ausgleichstreffer: Christoph Müller brachte eine Flanke an den zweiten Pfosten, wo Marco Schiermoch einlief und zum 1:1 einköpfte.

Später Jubel beim TSV Wertingen

In der Nachspielzeit musste der heimische TVE in Unterzahl antreten. Manuel Haug erhielt nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Wertingen konterte in der letzten Aktion des Spiels die Erkheimer aus. Florian Heiß war durch, wollte am Keeper vorbeigehen, doch dieser brachte den Gast im Strafraum zu Fall. So gab es Elfmeter für die Zusamstädter. Kapitän Maximilian Beham nahm sich der Sache an und verwandelte den Strafstoß zum verdienten Wertinger Sieg souverän. Das Spiel wurde nicht mehr angepfiffen.

TV Erkheim: Egle; Wölfle, Honold, Wiest, Vogel, Krogler (90.+2 Jöchle) , Reichenberger (69. Haug), Holzapfel, Urbin (31. Petrich), Merk, Braun (89. Honold)

TSV Wertingen: Scherl; Heiß, Beham, Müller (88. Al-Khovari), Eising, Gerold (67. Prestel), Schiermoch (85. Mantwied), Mayr (67. Rueß), Karpf (56. Tsebeliuk), Gebauer, Fiedler

Tore: 1:0 Florian Merk (37.) Gelb-Rot: Manuel Haug (90./TVE) Schiedsrichter: Sebastian Busch (TSV Ebersberg), 1:1 Marco Schiermoch (83.), 1:2 Maximilian Beham (90.+6/FE) Zuschauer: 185