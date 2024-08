Wertingens Reise zu den Unbesiegten

Der SC Oberweikertshofen ist nach seinen ersten fünf Landesliga-Spielen dieser Saison noch ungeschlagen. Der TSV Wertingen hat die jüngsten beiden Punktspiele verloren. Unterschiedlicher könnten die Formkurven vor dem Duell dieser Fußball-Kontrahenten am Mittwochabend (18.30 Uhr) nicht aussehen.

Wertingens Trainer Tjark Dannemann hadert aktuell mit unglücklichen Spielverläufen und der Chancenverwertung: „Gegen Durach geraten wir mit der klaren Fehlentscheidung per Foulelfmeter in Rückstand. Das hat dem Gegner in die Karten gespielt und wir haben bei den hohen Temperaturen keine Intensität auf den Platz bekommen. Chancen zum Ausgleich waren da, aber wir haben diese wieder nicht genutzt.“ Der 26-Jährige legt nach: „Wir haben gegen keinen guten Gegner 0:3 verloren, weil wir eine sehr, sehr schlechte Leistung gezeigt haben.“

Wertingen braucht eine Topleistung

Dannemann fordert deshalb für das kommende Spiel von seiner Mannschaft eine Reaktion. Dass der Gegner noch ungeschlagen ist, ist für den Übungsleiter keine Überraschung. Einen Sieg und vier Unentschieden konnte Oberweikertshofen bisher einfahren. Soll Wertingen die erste Mannschaft sein, die den SCO in dieser Saison schlägt, „dann brauchen wir eine Top-Leistung von jedem Einzelnen“, weiß Dannemann.

Seine Personalsituation in dieser englischen Woche ist jedoch angespannt. Standardspezialist Christoph Prestel ist bis Freitag im Urlaub und steht erst wieder am Sonntag gegen Manching zur Verfügung. Ebenfalls in den Urlaub verabschiedet haben sich Maximilian Fischer und Max Knöpfle. Beide sind jedoch für zwei Wochen abwesend. Hinzu kommen die weiterhin verletzten Tsebeliuk, Fokasiev, Storzer, Wiedemann und Rasic. Ob der am Knie lädierte Co-Spielertrainer Andreas Kotter rechtzeitig fit wird, ist fraglich. Einzig Florian Eising wird am Mittwoch wieder in den TSV-Kader zurückkehren.

TSV Wertingen: Scherl, Reithmeir, Fiedler, Heiß, Mantwied, Mayerföls, Schiermoch, Al-Khovari, Beham, Eising, Gebauer, Gerold, Karpf, Kotter (?), Mayr, Rueß, Müller

Der Wertinger Gegner

Der SC Oberweikertshofen spielt nach der errungenen Meisterschaft in der Bezirksliga Oberbayern Süd seit der Saison 2022/23 wieder in der Landesliga. In der bisherigen Runde gibt der SCO eine äußerst gute Figur ab und hat noch kein Spiel verloren. Oberweikertshofen hat unter anderem mit dem spielenden Co-Trainer Dominik Widemann, welcher für den FC Heidenheim schon zwölf Spiele in der 2. Bundesliga bestritten hat, oder Torwart Felix Thiel, der für den FV Illertissen oder FC Pipinsried ordentlich Regionalligaerfahrung gesammelt hat und als Torwart für das Schießen der Elfmeter zuständig ist, starke Einzelspieler in den eigenen Reihen.