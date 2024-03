Wertinger verstößt gegen das Waffengesetz

Ein junger Mann wurde in Wertingen von der Polizei kontrolliert. Die Beamten fanden ein verbotenes Messer.

Ein 25-Jähriger führte am Donnerstag in Wertingen verbotenerweise ein Einhandmesser mit sich. Gegen 14.55 Uhr war der Mann mit seinem Auto im Wertinger Stadtgebiet unterwegs. Beamte der Wertinger Polizei kontrollierten ihn in der Straße „Am Kaygraben“.

Ein Verfahren gegen den jungen Mann im Zusamtal

In seinem Wagen fanden die Einsatzkräfte das Einhandmesser auf und stellten dieses sicher. Der 25-Jährige muss jetzt mit einem Bußgeldverfahren rechnen. (AZ)