Wertinger Wirtschafts-"Experten" sind gemeinsam unterwegs

50 Jahre Wertinger Wirtschaftsvereinigung ist Grund zum Feiern. So haben Vorsitzender Hans Moraw und Schriftführerin Claudia Reining-Hopp federführend einen internen Festabend im Wertinger Schloss vorbereitet. Gleichzeitig gibt es erstmals eine Broschüre, in der sich viele verschiedene örtliche Unternehmen als "Experten" vor Ort vorstellen.

Von Birgit Alexandra Hassan

"Kraus Hugo war der erste Vorsitzende, dann kam ich." Daran, und an die Aufbruchstimmung erinnert sich Karl Hurler noch gut. Dokumentiert sei aus den Zeiten wenig, sagt der 75-jährige Gärtnermeister. "Dafür hatten wir keine Zeit." An Zeit mangelt es den Mitgliedern der Wertinger Wirtschaftsvereinigung auch heute noch. Dennoch stehen sie zusammen und feiern jetzt gemeinsam mit der Stadt ihr 50-jähriges Bestehen. Für die Menschen der Zusamstadt und Umgebung gibt es zum Jubiläum erstmals eine Wertinger Broschüre – nach dem Vorbild Buttenwiesens und doch "noch viel schöner", wie der heutige Vorsitzende Hans Moraw mit einem blinzelnden Auge bemerkt.

Eine knallbunte Broschüre der Wertinger Unternehmer

"Experten in Wertingen" steht in weißen Lettern auf knallbuntem Hintergrund auf dem kleinen Heftchen. Darin stellen sich knapp 30 Wertinger Unternehmen in ansprechender Weise vor. In deren Geschäften wird die Broschüre auch ausliegen.

