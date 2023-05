Wertingen

"Wie ein Traum ist unser Leben": Eine stilvolle Hommage an Werner Rehle

Plus Eine Hommage an den Pädagogen, Literaten, Lyriker und philosophisch geprägten Werner Rehle im Wertinger Schloss. Barbara Rehle präsentiert das Buch „Vita est via“.

Was war das für eine stilvolle und beeindruckende Hommage an den Menschen und Schöngeist Werner Rehle. Zuhörer bei der Buchpräsentation seiner Witwe Barbara und des langjährigen Wegbegleiters Siegfried Karner aus Emersacker waren sich im Festsaal des Wertinger Schlosses einig: Es hätte ihm gefallen, diesem weitblickenden Pädagogen und Altphilologen Rehle, der als begeisterter Philosoph und Menschenfreund nicht nur eine Bereicherung des heimatlichen Raumes gewesen ist. Er starb 2019 nach schwerer Krankheit.

Werner Rehle war Schulleiter und Gründungsrektor am Wertinger Gymnasium

Das Buch „Vita est via“ (Leben als Weg) ist eine Zusammenfassung von vielfältigen Gedichten, Reisebeschreibungen und philosophischen Gedanken eines Mannes, der als Schulleiter und Gründungsrektor am Wertinger Gymnasium sich vielfältige Anerkennung verschafft hat. Sein Lebensweg hatte Ecken und Kanten und er verschrieb sich im Verlauf seines Wirkens engagiert und überzeugt dem Gedanken der Volksbildung. Über 30 Jahre lebte Rehle mit seiner Frau Barbara in den Holzwinkeln, die er genauso kannte und liebte wie seine vielfältigen Reisen unter anderem nach Südtirol, wo ihm Landschaft, Kunst und die Annäherung an die Menschen gleichermaßen wichtig waren. Seine Führungen an unterschiedlichsten geografischen Zielen und beeindruckenden Kurse sind legendär und werden vielen Zeitgenossen in lebendiger Erinnerung bleiben. Dieser Werner Rehle war ein Europäer im echten Sinne. Bescheiden, klug und voller Optimismus sowie von der Vision geprägt, dass sich die Welt trotz vieler entmutigender Rückschläge doch noch bessern könne.

