Wertingen

06:30 Uhr

Wie kann brachliegendes Bauland zu Wohnraum werden?

In Regglisweiler sollen zwölf Bauplätze vergeben werden. Um einen 13. Platz gab es Diskussionen.

Plus Auf vielen Grundstücken könnte gebaut werden, wird aber nicht. Dabei ist Wohnraum in Wertingen und Dillingen sehr gefragt. Deren Rathauschefs sehen unterschiedliche Optionen.

Von Benjamin Reif

Die Stadt Wertingen arbeitet schwer daran, genügend neues Bauland bereitzustellen, um dem Andrang von Bauwilligen gerecht zu werden. Da wirkt es auf manchen befremdlich, dass eine Vielzahl von Grundstücken zwar problemlos bebaubar wäre, aber ungenutzt brachliegt. Laut der neuesten Auswertung der Stadt aus dem Jahr 2020 sind es rund 150 Stück - 90 in der Kernstadt, etwa 60 in den Ortsteilen Wertingens. Alle diese Grundstücke sind bereits erschlossen, es könnte also jederzeit mit einem Hausbau begonnen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen