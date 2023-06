Wertingen

Das gelbe Fahrrad hat ausgedient: Zeitenwende bei der Post in Wertingen

Plus Das gelbe Fahrrad hat ausgedient. Dafür aber steht eine ganze Reihe von modernen Elektrofahrzeugen am neuen Zustellstützpunkt im Gewerbepark Geratshofen.

Von Hertha Stauch

Die Tage des gelben Fahrrads sind gezählt. Zwei davon stehen noch in der Ecke des neuen Zustellstützpunktes in Wertingen als Relikte einer vergangenen Zeit. Von der kommenden Woche an wird bei der Briefzustellung nicht mehr geradelt. Der Postbote, der schnaubend und strampelnd mit vollem Fahrradkorb vor dem Briefkasten abbremste, kommt so nicht mehr. Heute rauscht ein leise surrender Elektrowagen die Einfahrt herein. Eine Person – männlich oder weiblich – springt aus dem Auto, hievt das bestellte Paket zum vorgegebenen Ablageplatz und zack ist sie oder er schon wieder weg.

32 Frauen und Männer arbeiten in der Postniederlassung in Wertingen

Für die 32 Zustellerinnen und Zusteller in der Niederlassung der Deutschen Post in Wertingen ist dieser sportliche Dienst längst Alltag. Im neuen Gebäude an der Hettlinger Straße im Industriegebiet Geratshofen steht die gelbe Elektroflotte auf 21 Beladeplätzen in Reih und Glied unter dem Carport. Daneben eine moderne Logistikhalle, in der Briefe, Päckchen und Pakete aus Augsburg angeliefert und sortiert werden, bevor es losgeht zu 10.000 Haushalten in Wertingen, Buttenwiesen, Zusamaltheim, Laugna und deren Ortsteile.

