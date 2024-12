Zusammenprall beim Ausparken

Am vergangenen Dienstag ist es um 16.35 Uhr beim Ausparken aus einer Parkbucht in der Wertinger Schulstraße zu einem Zusammenstoß gekommen. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 49-jähriger Autofahrer rückwärts und übersah dabei einen Pkw, der zur gleichen Zeit von der Badgasse aus nach links in die Schulstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, wobei insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Bußgeld.

Zusammenprall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parkbucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis