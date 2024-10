Zwei Mädchen greifen anderes Mädchen in Wertingen

Zu einer Körperverletzung und einer Bedrohung ist es am Dienstagmorgen in Wertingen gekommen. Gegen 7.20 Uhr gingen eine 16-Jährige und ihre 14-jährige Kumpanin gemeinsam an einer Bushaltestelle am Marktplatz eine 14-Jährige körperlich an und bedrohten sie.

Die Polizeistation Wertingen hat nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)