Zwei Unfälle und zweimal geflüchtet: Wer hat in Wertingen etwas beobachtet?

Die Polizei meldet zwei Unfallfluchten, die sich am Freitag in Wertingen ereignet haben. Zwischen 10.30 und 11.45 Uhr ist in der Schmiedgasse ein Skoda angefahren worden, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Dabei wurde die Beifahrertüre und die hintere rechte Türe zerkratzt und eingedellt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Verursacht wurde es vermutlich durch einen Fahrradlenker. Der Verursacher hinterließ keinerlei Nachricht am Fahrzeug und meldete sich bislang auch nicht bei der Polizei. Es wird nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Oranger Farbabrieb war zu erkennen

Zwischen 8.50 und 10.30 Uhr wurde in der Schulstraße am Parkplatz vor dem Rathaus ein schwarzer Renault angefahren. Dabei wurde der Radkasten hinten rechts beschädigt und es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Vom Verursacherfahrzeug ist ein oranger Farbabrieb feststellbar. Die Unfallfluchtfahndung wurde mit der Recherche beauftragt. Es werden Zeugen gesucht, die bei beiden Fällen etwas beobachtet haben, sich zu bei der Wertinger Polizei zu melden. (AZ)