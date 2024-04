Zwölfjähriger Bub stürzt in Wertingen vom Rad

Ein Unfall hat sich in Wertingen ereignet: Dabei ist ein Bub verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Wertingen ereignete, wurde ein zwölfjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen 15 Uhr befuhr der Junge mit seinem Rad den linksseitigen Gehweg der Industriestraße aus Richtung Augsburger Straße kommend. Eine in gleich Richtung fahrende 47-jährige Opel-Fahrerin wollte nach links in ein Grundstück abbiegen und erkannte den Jungen erst im letzten Augenblick.

Bub prallt gegen Gartenmauer

Sie musste eine Gefahrenbremsung einleiten und betätigte die Hupe. Der Bub wich nach links aus, prallte gegen eine Gartenmauer und stürzte vom Rad. Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad war es nicht gekommen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. An Fahrrad des Zwölfjährigen entstand Unfallschaden von etwa 50 Euro. (AZ)