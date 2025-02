Drohen im Landkreis Dillingen Glatteis und Verkehrschaos?

In der Nacht zum Donnerstag könnte es auf den Straßen im Landkreis Dillingen glatt werden. Wetterdienste warnen jedenfalls vor rutschigen Straßenverhältnissen in der Region. Wetterbeobachter Benjamin Grimm bestätigt dies auf Anfrage unserer Redaktion. Gegenwärtig herrsche Hochdruckwetter, und in der Nacht zum Donnerstag gebe es eine kleine Störung durch ein Höhentief. „Es kann deshalb am Donnerstag in der zweiten Nachthälfte bis hin zum Morgen leichte Niederschläge geben“, sagt der Lauinger, der auch für den Deutschen Wetterdienst tätig ist.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Benjamin Grimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis