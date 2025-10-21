Lauinger Wetterbeobachter gibt Prognose zur Gundremminger Kühlturm-Sprengung

Noch wenige Tage, dann wird der Blick auf die Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Gundremmingen Geschichte sein. Am Dienstagmorgen etwa war die Sicht noch einmal sehr gut – zum Beispiel für Autofahrerinnen und -fahrer, die zwischen Kicklingen und Fristingen unterwegs waren. Bei Sonnenschein heben sich die Betonriesen am Horizont klar vom hellblauen Himmel ab. Wenn die Türme am Samstagmittag in sich zusammenfallen, erhoffen sich wohl viele Schaulustige genau so ein Wetter. Der Lauinger Wetterbeobachter Benjamin Grimm hat die Prognosen im Blick und verrät, mit welchen Bedingungen aktuell zu rechnen ist.

Wettervorhersage für die Region Dillingen und Gundremmingen: Ein bisschen Regen, ein bisschen Sonne

Grimm zufolge ist am Samstag mit einem windigen Herbsttag bei etwa zehn Grad Celsius zu rechnen. Schon am Donnerstag wird es Sturmböen geben, die „uns bis übers Wochenende hinaus begleiten“. Diese werden bis zum Tag der Sprengung zwar etwas abflachen, aber eine gewisse Brise dürfte bleiben. Außerdem dürfte es „immer wieder Schauerwetter“ geben. Grimm rechnet aktuell mit keinem Dauerregen, doch ein bisschen nass könnte es über den Tag hinweg immer wieder werden. Wer sich die Sprengung ansehen möchte, für den empfiehlt es sich also, einen Schirm dabei zu haben.

Ein Faktor, auf den es ankommt, damit Zuschauende die sogenannte Niederlegung aus sicherer Entfernung gut sehen können, „lässt sich fast ausschließen“: Nebel. Durch den Wind stehen die Chancen gut, dass die Sicht klar sein wird. Auch ein bisschen Sonne könnte es geben. Doch Grimm betont: Es sind Tendenzen, die er zum jetzigen Zeitpunkt aussprechen kann. Sicher sein könne man noch nicht.

Hoffen auf eine pünktliche Sprengung der Gundremminger Kühltürme

Viel Regen wäre eine Sache, auf die Schaulustige wohl keine Lust hätten – doch für das Team der Sprenggesellschaft wäre reichlich Niederschlag das ideale Szenario. Denn so werde der Spreuflug, also der aufgewirbelte Staub, zusätzlich gebunden. Doch auch ohne Regen brauche man sich als Zuschauer keine Sorgen um seine Sicherheit zu machen. Es gibt mehrere Maßnahmen, darunter Wasserpools, die gesprengt werden, die die kleinen Staubpartikel aufnehmen. So nah, dass es gefährlich werden könnte, kommt am Samstag um 12 Uhr ohnehin keiner ran: Der Bereich rund um das AKW wird abgesperrt sein.

Angesichts des vorhergesagten Wetters, das trotz guter Sicht nicht allzu viel Gemütlichkeit verspricht, bleibt zu hoffen, dass die Sprengung auch pünktlich über die Bühne gehen kann – damit die Zuschauenden nicht allzu lange draußen verharren müssen. Als im August 2024 die Kühltürme des AKW in Grafenrheinfeld niedergelegt wurden, geschah das etwa mit knapp eineinhalb Stunden Verspätung. Denn ein Mann war innerhalb der Sperrzone auf einen Mast geklettert.