Taube Menschen sind oft einsam: Statt Italienisch Gebärdensprache lernen

Die Vorstellung ist grauenvoll: Am Tisch zu sitzen mit den Liebsten, die einen nicht verstehen. Unterwegs auf die Toilette zu müssen und dem Kellner im Café kaum mitteilen zu können, was man braucht. Oder einen medizinischen Notfall zu haben – doch der Ärztin nicht klarmachen zu können, was einem wehtut. Weil alle Menschen um einen herum eine andere Sprache sprechen. Immer und überall.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gebärdensprache Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis