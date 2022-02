Wetter-Warnung für den Landkreis Dillingen: Ein heftiger Orkan zieht durch

Wetterbeobachter Benjamin Grimm aus Ellerbach sagt: Am Donnerstag wird der Wind auch im Landkreis Dillingen gefährlich.

Die Aussichten für die kommenden Tage schauen ja gar nicht gut aus. Vor allem soll es extrem windig werden. Stimmt das?



Benjamin Grimm: Das stimmt. Von Donnerstag bis über das ganze Wochenende wird es in Deutschland sehr stürmisch. Die Wettermodelle sind sich mittlerweile recht einig, dass Teile von Deutschland von starken Winterstürmen heimgesucht werden.

Was kommt im Landkreis Dillingen die nächsten Tage auf uns zu? An welchem Tag wird es am windigsten?



Grimm: Es wird von Donnerstag bis einschließlich Sonntag auch im Landkreis Dillingen sehr, sehr windig, ja sogar teils stürmisch. Nach aktuellem Stand wird der Donnerstag ein in Sachen Sturm gefährlicher Tag. Da erfasst ein erstes Sturmfeld im Laufe des Tages auch uns. Das Gefährliche daran ist, dass in giftigen Schauerzellen, die übers Land ziehen, plötzlich auftretende Sturmböen unberechenbar sind. Vom Aufenthalt in Wäldern, Parks und möglichen umherfliegenden Gegenständen ist am Donnerstag eigentlich den ganzen Tag abzuraten. Und stets die aktuellen Warnungen beachten, denn es muss niemand plötzlich überrascht und gar verletzt werden. Ein zweiter Sturm wird Deutschland von Freitag auf Samstag erreichen. Da sind sich viele Wettermodelle einig, dass sich dieses Sturmereignis zu einem Orkan entwickeln könnte. Wo das Hauptsturmfeld mit den stärksten Böen entlang ziehen wird, ist jedoch noch nicht ganz klar. Viele Modelle sehen das Hauptwindfeld mit Orkanböen im nördlichen Teil Deutschlands. In dem Fall gilt es aber die Lage im Auge zu behalten, denn es kann sich durchaus noch ändern. Klar ist, dass die Nacht von Freitag auf Samstag auch bei uns sehr unruhig und stürmisch wird.

Wie stark wird der Wind?



Grimm: Sprechen wir mal nur vom Donnerstag. Da sind schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 Stundenkilometer durchaus möglich.

Benjamin Grimm Foto: Brummer

Woher kommt der Wind und ist es nur ein Eindruck oder werden die Winde bei uns immer mehr und heftiger?



Grimm: Winterstürme, die wir jetzt erwarten, werden fast allesamt auf dem Atlantik geboren und erreichen uns aus West-Nordwest-Europa. Starke Winterstürme gab es schon immer - man denke nur an Lothar oder Kyrill.. Den letzten stärkeren Wintersturm gab es bei uns übrigens fast genau vor zwei Jahren mit Sturmtief Sabine am 11. Februar 2020.

Wie verhält es sich die nächsten Tage mit den Temperaturen? Regen?



Grimm: Durch Schauer erwarten uns zwar nicht die großen Regenmengen, aber es kann immer wieder mal nass werden. Vor allem am Freitag wird es wahrscheinlich vor dem zweiten Sturmfeld mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad recht mild. Auch sonst bewegen wir uns bis zum Wochenende um die 10 Grad.

