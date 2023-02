Der Winter im Kreis Dillingen ist zurück – und er bleibt

Die ersten Frühlingsgefühle waren schon da. Doch Schnee und eisiger Ostwind halten dagegen. Alles ganz normal, wie Wetterbeobachter Benjamin Grimm sagt.

Hand aufs Herz: Das hätten wir jetzt nicht mehr gebraucht. Wind, Schnee und Minustemperaturen. Der Winter – mit all seinen Facetten – ist am Wochenende wieder im Landkreis Dillingen eingezogen. Und wie. Schneeschauer, teils heftige Böen, und dicke Wolken haben sich immer wieder vor die Sonne geschoben. Einem, dem das nichts ausmacht, oder besser gesagt, den das Wetter selten überrascht, ist Benjamin Grimm. Der Wetterbeobachter und Wetterfrosch unserer Zeitung lacht am Telefon und sagt: "Wir haben immer noch Februar, war ja nichts Schlimmes. War nur ein kleines Schnee-Schauerchen. Alles normal." Und was heißt das jetzt? Doch wieder die Sonnenbrille gegen die Handschuhe eintauschen?

Erst Sonne, dann Schnee

Zumindest, so Grimm, bleibt der Winter diese Woche. Sind am Sonntag hier und da noch Schneeflocken vom Himmel gefallen, so soll es die nächsten Tage nun richtig trocken werden im Kreis Dillingen. "Wir bekommen frostige Nächte mit bis zu minus fünf Grad. Tagsüber bewegen sich die Temperaturen aber meist über null Grad", erklärt Grimm. Der zum Teil heftige Ostwind, der seit Samstag um unsere Ohren pfeift, mache die Tage dennoch kälter, als sie es eigentlich seien. "Der Wind bleibt uns Montag sicher noch, Dienstag eventuell auch. Das kann unangenehm sein", sagt Benjamin Grimm. Aber der Wetterbeobachter, der auch Daten für den Deutschen Wetterdienst sammelt, macht Hoffnung auf Frühling.

Kälte aus dem Osten oder Wärme aus dem Westen

Zumindest werde es ab 8. März spannend. Grimm erklärt, dass eine sogenannte Stratosphärenerwärmung stattgefunden hat. Die hat unter anderem zur Folge, dass am Nordpol Kaltluft aufgebrochen ist – und die mischt das Wettergeschehen ganz schön auf. Die kalte Welle ist laut Grimm im Anmarsch. Sie komme vom hohen Norden über Skandinavien und das russische Festland. Aber, und das macht eben doch Hoffnung auf T-Shirt-Wetter: "Es gibt noch viele Fragezeichen, ob es die Kaltluft auch wirklich bis nach Mitteleuropa schafft. Sie versucht es auf jeden Fall." Und dann, so Grimm weiter, dürfe man auch Anfang März nicht von kalten Tagen und Nächten sowie möglicherweise Schnee überrascht sein.

Da gibt es aber parallel auch noch ein anderes Wetterphänomen. Eines, auf das vermutlich die meisten Menschen im Kreis Dillingen und unserer Region setzen würden: das Hochdruckgebiet über dem Atlantik. Es kann uns aus dem Westen mit milder Luft aus Spanien und Co. die nächsten Wochen versüßen und den Frühling ankündigen. Kann. "Um den 8. März wissen wir, was passiert. Es bleibt spannend", sagt Grimm. Und auch das sei in Sachen Wetter um diese Jahreszeit alles völlig normal.

So habe es etwa am 8. März 2006 in München noch einen halben Meter Schnee gegeben. Und herrschten vergangene Woche in Garmisch-Partenkirchen tagelang Temperaturen um die 20 Grad, so lagen dort am Sonntagmorgen rund 20 Zentimeter Neuschnee. "Typisch für März: Der Schein trügt, es kann immer alles dabei sein", so Grimm.

