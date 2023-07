"Wir haben Jesus als Socius – als Gefährten"

Pastoralreferentin Maria-Anna Immerz weist in ihrem christlichen Wort darauf hin, dass Christus auf der Lebensfahrt dabei sei.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das hat mich als Kind immer fasziniert: Wenn ich im Sommer ein Motorrad sah, das mit Beiwagen fuhr. Der Mitfahrer saß tief unten, gut geschützt; mit Helm oder Kappe und Motorradbrille. Das hatte so eine tolle Mischung aus Aben­teuer und Beschütztsein. Dieser Beifahrer war auf Augenhöhe mit mir; das ließ die starke Maschine menschlich wirken. Besonders aber war schließlich der Name für diese seltenen Gespanne: „Socius“ hießen der Beiwagen und der Beiwagenfahrer. Mein Vater erklärte mir, das ist Latein und heißt „Gefährte“; jemand also, der mitfährt – im wahrsten Sinn des Wortes.

Gefährte. Das Wort ist heute selten und wirkt für Viele verstaubt. In einem Kürzel begegnet man ihm noch häufig, gerade auch in und um Dillingen. An vielen Kirchen, vor allem der Barockzeit, steht es: IHS. Das war zunächst eine Abkürzung für Jesus. Der große Meister des geistlichen Lebens, Ignatius von Loyola, hat dieses IHS neu gedeutet: „Jesum habemus Socium“ – wir haben Jesus als Gefährten, als Socius. Das hat er seiner Gemeinschaft, den Jesuiten, ins Stammbuch geschrieben. Wir haben Jesus als Gefährten – nicht nur für Jesuiten ist das eine starke Vorstellung! Jesus ist mit Menschen unterwegs als verlässlicher Begleiter, ein Gefährte eben. Als Socius, der sich mit mir in die Kurven legt; der holprige Strecken, Hitze und Platzregen mit durchsteht; der mich am Steuer machen lässt und nicht ständig reingreift; der aber auch nicht abspringt, wenn’s gefährlich wird, sondern einfach an der Seite bleibt. Jesus ist mit auf der Lebensfahrt und teilt mit Menschen das Schwere genauso wie Langeweile oder die herrlichsten Eindrücke und Erlebnisse unterwegs.

Am 31. Juli wird weltweit der Gedenktag des heiligen Ignatius von Loyola gefeiert – bei uns ist das heuer der erste Ferientag. Viele gehen jetzt auf Fahrt, weite oder auch überschaubare Strecken werden zurückgelegt in den unterschiedlichsten Gefährten. Oft auf nahem Raum ist man da beieinander in Wohnmobilen, in Autos und dann Hotelzimmern, auf Motorrädern, E-Bikes, Fahrrädern, Tandems. Viel werden wir da erleben, hoffentlich ganz viel Schönes und Gutes. Und – das wünsche ich Ihnen - hoffentlich auch neu die Ahnung: Einer ist auf jeden Fall mit dabei, der nie ausrastet oder abspringt – der Gefährte Jesus. Weil er einfach nicht will, dass einer von uns menschlich unter die Räder kommt.

Maria-Anna Immerz,

Pastoralreferentin in der Klinikseelsorge und der Pfarreiengemeinschaft Dillingen