Wisdom Tooth Festival 2025: Das ist bei der Metal-Party in Hochstein geboten

Im Juli steigt im Wildbachstadion beim Bissinger Ortsteil Hochstein wieder das Wisdom Tooth Festival. In diesem Jahr setzen die Veranstalter auf das deutsche Heavy-Metal-Urgestein Grave Digger und The Butcher Sisters mit einer Mischung aus Deutschrap, Hardcore und Metal als Headliner-Bands. „Wir gehen in diesem Jahr in die Breite“, sagt Dominik Vogel, der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Tooth Fairy aus Bissingen. Die Genres der mehr als 20 Bands, welche das Wildbachstadion beschallen werden, reichen vom klassischen Heavy Metal über Mittelalter-Rock hin zu Skate-Punk.

