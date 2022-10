17.000 Euro Schaden nach Unfall bei Wittislingen

Bei dem Unfall ist ein junger Fahranfänger verwickelt. Verletzt wurde niemand.

Bei Wittislingen ist es am Sonntag gegen 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Lieferwagens hatte kurz auf der DLG 35, in Fahrtrichtung Bachhagel, am rechten Fahrbahnrand angehalten, da er ortsunkundig war.

Es kommt zum Zusammenstoß

Ein nachfolgender Pkw-Fahrer wollte an dem haltenden Lieferwagen vorbeifahren, als der 18-Jährige plötzlich wieder vom Fahrbahnrand anfuhr. Beim Ausweichversuch beider Fahrzeuge kam es zum Zusammenstoß. Sowohl der 18-jährige Unfallverursacher, als auch der 47-jährige Fahrer des nachfolgenden Pkw blieben unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 17000 Euro. (AZ)