Adventskonzert in Wittislingen begeistert mit stimmungsvollem Programm

Am vierten Adventssonntag zog das traditionelle Adventskonzert zahlreiche Besucher in die festlich geschmückte Pfarrkirche Wittislingen. Die Vorsitzende des Musikvereins, Andrea Schneider, eröffnete den Nachmittag mit einer herzlichen Begrüßung und lud alle ein, sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Die Bläserklasse der Grundschule unter der Leitung von Ingrid Menzel beeindruckte mit einem glänzenden Auftritt – insbesondere mit dem feierlichen „Trumpet Voluntary“. Ihr Lieblingslied „Jingle Bells“ wurde mit sichtbarer Begeisterung vorgetragen. Ebenso beeindruckend war das Duett „Kling, Glöckchen“ von Niklas und Elias am Euphonium, das die Kirche mit vollem Klang erfüllte. Die Jungen Egau Kids, geleitet von Angela Pflüger, brachten mit „Winterfestival“ und der Melodie von „Schneeflöckchen“ winterliche Vorfreude ins Programm. Beide Orchester spielten gemeinsam „Alle Jahre wieder“ und „O du fröhliche“, was die Besucher zum Mitsingen einlud.

Die Blockflötengruppe unter Uschi Schwarzmann verzauberte mit „Morgen kommt der Nikolaus“ und „Lieber guter Nikolaus“. Die Jugendkapelle Junge Egautaler, dirigiert von Isabell Baumann, überzeugte mit „I Will Follow Him“ aus Sister Act und „Let it Go“ aus Frozen. „Pachelbel’s Christmas“ verband den berühmten „Kanon in D“ mit bekannten weihnachtlichen Melodien. Die Stammkapelle unter Dirigentin Katharina Brandel setzte mit „Alpina Saga“ einen fulminanten Höhepunkt. Erhabene Fanfaren und der imposante Orchesterklang mit Pauken ließen die Schönheit und Dramatik der Berge lebendig werden. Mit „Nessun Dorma“ aus Puccinis Turandot beeindruckte die Stammkapelle zudem mit emotionalen Soloelementen, das sich zu einem kraftvollen Finale steigerte. Zum Abschluss vereinten sich alle Musiker zu „Macht hoch die Tür“, einem der bekanntesten Adventslieder, und erfüllten die Kirche mit festlichem Klang.

