Anna Maria Praßler will durch Geschichten über den Heiligen Ulrich inspirieren

Die Autorin wollte Kindern von dem Heiligen erzählen, also schrieb sie ein Buch. Bei einer Schreibwerkstatt liest sie bald daraus vor – und die Gäste können kreativ werden.

Beim Heiligen Ulrich, da denken viele zuallererst an Krieg und Gewalt. Immerhin wurde er berühmt für seine Teilnahme an der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955, als Augsburg verteidigt und die Ungarn zurückgeschlagen wurden. Kein besonders kindgerechtes Thema also. Eigentlich. Anna Maria Praßler hat die Herausforderung trotzdem angenommen und ein Kinderbuch über den einstigen Bischof geschrieben. Der Heilige Ulrich für Kinder, das sei die Idee gewesen, erzählt die renommierte Autorin. Denn: Ulrich war nicht nur Kriegsheld. Er hatte auch eine karitative Seite.

Erschienen ist das Buch "Elsbeth, die Fische und der heilige Ulrich" bereits vor etwa einem Jahr, pünktlich zum Jubiläumsjahr des Heiligen. Am 5. Mai kommt Praßler extra aus Berlin nach Wittislingen, den Geburtsort des Heiligen Ulrich, um im Rahmen des Jubiläumsjahrs einen Schreibworkshop abzuhalten. Sie wird aus ihrem Werk vorlesen. Danach kann, wer mag, selber kreativ werden. Dazu gleich mehr.

Im Buch geht es auch um Hoffnung

Doch wieso überhaupt Kindern von Ulrich erzählen? Praßler, die für ihre Arbeit als Drehbuchautorin bereits für mehrere Preise nominiert war, wollte den Fokus weniger auf den Krieg, sondern mehr auf die Person Ulrich legen. "Er hat der Stadt Augsburg nach der Schlacht Hoffnung geschenkt", sagt sie. Er habe niemanden ausgegrenzt, saß mit den Armen an einem Tisch, habe sich für Menschen mit Behinderung eingesetzt. All das habe sie beim Schreiben geleitet.

Die namensgebende Heldin des Buchs, Elsbeth, ist vom Krieg traumatisiert, lernt mit Ulrich aber das Leben neu kennen. Der erste Entwurf für das Buch entstand ausgerechnet in der Zeit, als der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann. Praßler sagt: "Für Kinder ist Krieg ein Thema. Die wissen, was das bedeutet." Kinder, deren Familien vor dem Krieg in der Ukraine geflohen seien, säßen auch in deutschen Klassenzimmern. Doch sei ihr beim Schreiben auch wichtig gewesen, ihrer Leserschaft Hoffnung zu machen: Elsbeth ist am Ende der Geschichte erwachsen, hat dank Ulrich die Vergangenheit verarbeitet und einen eigenen Marktstand.

"Elsbeth, die Fische und der heilige Ulrich". Foto: Wißner Verlag

Die Geschichte spielt aber natürlich nicht nur in Augsburg, auch Ulrichs Heimatort Wittislingen spielt eine Rolle – und die Legende des Ulrichsglöckchens. Als sich Ulrich in Kindheitstagen im Nebel verlief, soll ihn das Läuten einer Glocke nach Wittislingen heim gelotst haben. Nur hat dort niemand die Glocke geläutet. "Als ich darüber gelesen habe, war klar, dass man die Geschichte gut für Kinder erzählen kann", sagt Praßler, die weiß: "Es muss ein Wunder im Herzen jeder Geschichte geben." Vor ihrer Arbeit an dem Buch, gibt die Autorin zu, habe sie kaum Bezug zum Heiligen gehabt. Aus ihrer eigenen Kindheit in Höchstädt könne sie sich aber noch gut an den Nebel erinnern, der im Herbst und Winter oft die Felder bedeckt. "Ich konnte mir gut vorstellen, wie der junge Ulrich da herumgeirrt ist", erzählt sie lachend. Seit ihren Recherchen sei es so: "Der Heilige wächst mir ans Herz." Die Begegnungen mit der jungen Leserschaft hätten dieses Gefühl verstärkt. Denn die Kinder fänden sich sowohl in Ulrich als auch in Elsbeth wieder.

Sie will den Teilnehmern die Scheu vor dem Schreiben nehmen

Wenn sie zur Schreibwerkstatt nach Wittislingen kommt, freue sie sich auch besonders darauf, zu hören, was das Ulrichsglöckchen heute noch für die Wittislingerinnen und Wittislinger bedeutet. Sie habe schon von einer Frau gehört, für die das Läuten der Glocke als Kind immer bedeutete, dass sie heimkommen müsse.

Die Schreibwerkstatt soll aber nicht nur Lesung und kreative Auszeit werden. Die Teilnehmer sollen sich Gedanken machen, was der Heilige Ulrich für sie bedeutet. Ältere Teilnehmer überlegen, wie Ulrich sie im Leben begleitet hat. Jüngere tauchen ins Leben im Wasser ein, immerhin ist der Fisch das Symbol Ulrichs. Und in ihrem Buch flüchte sich die Figur von Elsbeth immer wieder in die Welt unter Wasser. Es gehe aber nicht nur ums Schreiben: Wer auf andere Art kreativ werden will, könne das auch. "Es geht darum, gemeinsam eine Geschichte zu finden und um die Lust am Erzählen", sagt Praßler, die den Menschen die Scheu vor dem Schreiben nehmen will. Am Ende, so ihre Idee, könne man gemeinsam die Geschichte aus dem Buch weitererzählen. Wie begegnen sich der Bischof und Elsbeth als Erwachsene? Worüber sprechen sie?

Lesung und Schreibwerkstatt finden am 5. Mai zwischen 14 und 16 Uhr im Pfarrheim in Wittislingen statt. Eine Anmeldung ist bis kommenden Freitag, 26. April, bei Antonie Mayer unter antonie.mayer@yahoo.de oder unter 0172/8235969 möglich. Bitte Alter der Teilnehmer und Personenzahl nennen. Eingeladen sind nicht nur Menschen aus Wittislingen, sondern alle Interessierte jeglichen Alters.