Autofahrerin muss Lastwagen ausweichen, um Unfall zu verhindern

Eine Frau musste am Mittwochmorgen einem entgegenkommenden Lastwagen in Wittislingen ausweichen. Dabei wurde ihr Auto beschädigt. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter.

Eine Autofahrerin hat in Wittislingen einen Zusammenstoß verhindert, indem sie einem Lastwagen ausgewichen ist. De Frau war der Polizei zufolge am Mittwoch gegen 06.50 Uhr mit ihrem VW Tiguan auf der Oberbechinger Straße unterwegs. An der dortigen Fahrbahnverengung kam ihr ein weißer Lkw der Marke MAN entgegen, so dass die Fahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Bei dem Ausweichmanöver wurde das rechte Vorderrad des Autos beschädigt. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. (AZ)