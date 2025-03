Autofahrerin übersieht bei Wittislingen anderes Fahrzeug

Eine 40-jährige Autofahrerin wollte am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr aus der Römerstraße nach links in die Kreisstraße Höhe Wittislingen einbiegen. Sie kollidierte nach Angaben der Polizei mit dem Fahrzeug eines vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen, der auf der Kreisstraße aus Richtung Bachhagel unterwegs war und nach links in die Römerstraße abbiegen wollte. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 800 Euro. Beim Unfall wurde niemand verletzt. (AZ)

