Bei Wittislingen kracht es: Totalschaden an den Autos

Zu einem Unfall ist es bei Wittislingen gekommen. Die Autos waren danach nicht mehr fahrtüchtig.

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße DLG 7 auf Höhe Wittislingen. Die 27-jährige Fahrerin eines Audi A3 wollte von Bachhagel her kommend in Richtung Wittislingen abbiegen und einen schwarzen Audi Q5, welcher in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)