Wittislingen

vor 16 Min.

Brand in einem Kamin in Wittislingen

35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wittislingen und Schabringen waren am Freitagabend im Einsatz.

Wegen eines Kaminbrand in Wittislingen rücken Feuerwehr und Polizei an. Doch was hat den Brand ausgelöst?

Über den Notruf wurde am Freitagabend gegen 18.11 Uhr der Brand eines Kamins in der Straße „Markstatt“ in Wittislingen mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizeistreife waren aber lediglich noch leichte, vereinzelte Funken aus dem Kamin zu erkennen. Die 26 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wittislingen und die neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schabringen mussten keine Löscharbeiten mehr durchführen, teilt die Polizei mit. Der Grund für den Kaminbrand ist unklar Durch den mit hinzugezogenen Schornsteinfeger konnte eine Fehlbedienung ausgeschlossen werden, ebenso wurde die Feuerstätte erst Ende des Vorjahres abgenommen. Der Grund der Brandentwicklung in dem Einfamilienhaus blieb daher unklar, ein Sach- oder gar Personenschaden ist nicht entstanden.

