Das ist in diesem Jahr bei der Feldfetz in Wittislingen geboten

Ein lauer Sommerabend, stimmungsvolle Musik und hunderte feierfreudige Gäste – die Feldfetz kehrt zurück. Am Samstag, 9. August, verwandelt sich das Gelände am Ortsrand von Wittislingen in eine große Open-Air-Tanzfläche. Die Feldfetz findet bereits zum dritten Mal statt und hat sich laut Veranstalter innerhalb kürzester Zeit zu einem beliebten Event. Ab 21 Uhr heißt es: Musik an, Alltag aus, Freunde schnappen und den Sommer feiern.

Die Location am Ortsrand von Wittislingen, nahe der Firma Sievert und direkt am Radweg nach Dattenhausen, besticht durch ihre Lage mitten im Grünen. Initiator Benedikt Decker beschreibt die Atmosphäre so: „Die Feldfetz ist ein Herzensprojekt – und wir freuen uns, wenn sie den Menschen genauso viel Freude bereitet wie uns bei der Planung. Die Feldfetz ist zwar noch eine junge Party, aber sie steckt voller Herzblut und hat enormes Potenzial.“ Sebastian Decker, der die Party maßgeblich mit unterstützt, ergänzt: „Es ist wunderbar zu sehen, wie hier alle an einem Strang ziehen.“

Was bei der Feldfetz in Wittislingen geboten ist

Musikalisch erwartet die Gäste ein mitreißender Mix: DJ Kraus sorgt zum Warm-up für eine einzigartige Feier-Atmosphäre, bevor DJ Robz ab 23 Uhr das Gelände zum Beben bringt. Beide kommen aus der Region. Gespielt wird das Beste aus den Achtziger-, Neunziger- und Zweitausenderjahren sowie aktuelle Chart-Hits. Auch optisch wird einiges geboten: Die große Open-Air-Bühne mit Lightshow bringt Club-Feeling ins Egautal.

Ein Bierstand sowie eine Longdrink- und Cocktailbar bieten Erfrischungen, während die Wittislinger Vereine mit Essensangeboten den kleinen und großen Hunger stillen. Die Handballer der HSG Lauingen-Wittislingen und die Fußballer der Spielgemeinschaft Ziertheim/Dattenhausen-Wittislingen engagieren sich wie in den Vorjahren beim Auf- und Abbau sowie hinter den Theken. Die Freiwillige Feuerwehr Wittislingen begleitet die Veranstaltung vor Ort und sorgt so für einen sicheren Ablauf. „Ohne diese großartige Unterstützung wäre so ein Event gar nicht denkbar“, betont Stephan Zeller, Geschäftsführer der Urban Motion GmbH und offizieller Veranstalter. Und weiter: „Ich habe schon einige Partys veranstaltet, aber hier in Wittislingen ist die Zusammenarbeit mit den Vereinen schon wirklich herausragend.“

Bereits zum zweiten Mal findet in Kooperation mit der Kinderfeuerwehr Wittislingen am Nachmittag die „Kleine Feldfetz“ für Kinder statt. Von 16 Uhr bis 19 Uhr erwartet die jüngeren Gäste ein buntes Programm auf großer Bühne mit Einlagen, Spiel und Spaß sowie einer Hüpfburg.

Tickets gibt es im Vorverkauf für bereits sieben Euro unter www.urbanmotion.de sowie an der Abendkasse.