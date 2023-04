Der frühere Bürgermeister Roland Hörl "trug Wittislingen im Herzen"

Etwa 400 Trauernde nehmen in der Egautal-Gemeinde Abschied von dem langjährigen Gemeinderat und Rathauschef Roland Hörl, der am Sonntag verstarb.

Wie beliebt der langjährige Gemeinderat und frühere Wittislinger Bürgermeister Roland Hörl war, konnte man beim Trauergottesdienst am Mittwoch in der Pfarrkirche St. Ulrich und Martin sehen: Etwa 400 Menschen erwiesen dort dem Wittislinger die letzte Ehre. Roland Hörl war am Sonntag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der Wittislinger redete nicht so viel, er handelte lieber

Der einstige Berufsschullehrer war kein Lautsprecher, sondern bescheiden, genau und verbindlich. Nicht so viel reden, sondern lieber handeln, das war seine Devise. Hörl hatte sich auf vielfältige Weise in der Gemeinde Wittislingen eingebracht. Von 1990 bis 2008 saß er für die Freien Wähler im Gemeinderat, ehe er zum Nachfolger von Bürgermeister Reinhold Sing ( SPD) gewählt wurde. Eine volle Amtsperiode war dem damals 59-Jährigen aber nicht vergönnt. Die Gesundheit machte dem gelernten Bauzeichner und Architekten einen Strich durch die Rechnung. 2012 musste Hörl sein Amt vorzeitig niederlegen. In seiner kurzen Amtszeit wurden unter anderem das neue Feuerwehrhaus gebaut und die Grund- und Mittelschule saniert.

Wittislingen trauert um Roland Hörl. Der frühere Bürgermeister und langjährige Gemeinderat ist am Sonntag nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Foto: Familie Hörl

Der langjährige Kommunalpolitiker stammt aus Bergheim, er lernte bei der Firma Präton in Dillingen Bauzeichner und studierte danach Architektur. 1974 schulte er zum Fachlehrer um, seit 1976 unterrichtete Hörl schließlich bis 2008 an der Lauinger Berufsschule. Roland Hörl ist Handballern und Handballerinnen in der ganzen Region ein Begriff, denn er spielte nicht nur bis zum Alter von 56 Jahren beim TSV Wittislingen Handball. Der Sportler übernahm dort auch als Abteilungsleiter Verantwortung, zudem baute er eine Damenmannschaft auf und trainierte sie. Hörl brachte seine Talente auch als Kirchenpfleger ein. Bei der Errichtung des neuen Pfarrheims sorgte der Architekt dafür, dass es mit Keller gebaut wurde. Pfarrer Alois Lehmer, der den Trauergottesdienst zelebrierte und die Lebensleistung des Verstorbenen würdigte, zeigte sich glücklich, dass die Pfarrei ein Pfarrheim nutzen kann.

Wittislingens Bürgermeister Reicherzer würdigt Roland Hörl

Bürgermeister Thomas Reicherzer, TSV-Vorsitzender Werner Wenger und Berufsschulleiter Peter Hoffmann stellten die Leistungen des Wittislingers heraus. "Roland Hörl hatte die Zukunft im Kopf und die Gemeinschaft im Herzen", sagte Reicherzer. Hörl sei gesellig, aufgeschlossen und ehrlich interessiert an seinem Gegenüber gewesen. "Das Wohl seiner Mitmenschen, das Wohl der Gemeinschaft lag ihm am Herzen. Und er übernahm Verantwortung dafür. Es sind Menschen wie Roland Hörl, die eine Gesellschaft zusammenhalten", betonte Reicherzer.

Roland Hörl war seit 2008 vier Jahre lang Bürgermeister in Wittislingen. Zuvor hatte er sich 18 Jahre lang als Gemeinderat engagiert. Foto: Yvonne Salvamoser (Archivbild)

Roland Hörl hinterlässt seine Ehefrau Elfriede, mit der er 48 Jahre verheiratet war, seine beiden Kinder mit deren Partnern und vier Enkel. Um sie hatte sich der Opa besonders gekümmert.

