Die Eröffnung des neuen Edeka in Wittislingen steht kurz bevor

Die neue Edeka-Filiale in Wittislingen ist fertig und wird eingerichtet. Bis zur Eröffnung dauert es nicht mehr lange.

Es herrscht schon reger Betrieb im neuen Edeka in Wittislingen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Eventfirma blasen blau-gelbe Luftballons auf, die letzten Waren werden in die Regale eingeräumt. Denn schon bald steht die Eröffnung der frisch gebauten Filiale an.

Der neue Wittislinger Edeka öffnet am Mittwoch

Am Mittwochmorgen um 7 Uhr geht es los. Den Zeitplan, sagt Betreiber Dimitri Baidinger, konnte das Unternehmen einhalten. Er war schon vor ein paar Monaten davon ausgegangen, dass sein neues Geschäft im April eröffnen kann. Ganz sicher war dieser Termin aber nie. Doch jetzt ist es so weit. Auch wenn einige wenige Dinge noch nicht erledigt werden konnten, weil Handwerker und Materialien gefehlt haben: Baidinger ist sicher, dass das den Kundinnen und Kunden gar nicht auffallen wird.

Der Chef, der im Bachtal eine weitere Filiale von Edeka betreibt, ist froh, dass er ausgerechnet jetzt eröffnen kann. Denn Anfang April sind viele Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie weggefallen, wie etwa die Maskenpflicht in Geschäften. "Vom Zeitpunkt her ist das optimal", sagt er. So könne man zur Eröffnung einige Aktionen planen, etwa Verkostungen anbieten und ein Glücksrad aufstellen.