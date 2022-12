Die Fibel kehrt 2022 nach Wittislingen zurück – zumindest kurz

Sie ist ein wahres Schmuckstück und Besuchermagnet zugleich. Die berühmte Bügelfibel aus dem Wittislinger Fürstengrab kehrte dieses Jahr in ihre Heimat zurück.

Die Reaktionen, die die Wittislinger Fibel auslöst, wenn man sie endlich selbst vor Augen hat, sprechen Bände. Zum ersten Mal seit 67 Jahren fand das Prachtstück in diesem Jahr seinen Weg zurück in die alte Heimat. Beinahe jeder und jede versuchte, ein Foto zu machen. Keiner der weit über 100 Besucherinnen und Besucher konnte an der Fibel vorbeigehen, ohne innezuhalten und einen Blick zu erhaschen. Die Archäologin Dr. Brigitte Haas-Gebhard, die das Fundstück neu bewertet hatte, sprach von einem "Transport, der mir ans Herz gegangen ist". Sie brachte die Wittislinger Fibel - das laut Haas-Gebhard wichtigste Stück der Sammlung der Abteilung Mittelalter der Archäologischen Staatssammlung München - in die Marktgemeinde. Sie an ihren Ursprungsort zurückzubringen, sei eine einmalige Aufgabe gewesen.

Was die Archäologin aus dem Fundstück herauslesen konnte, rückt die Geschichte Wittislingens in ein besonderes Licht. Die schiere Größe, die aufwendige Verzierung, das beeindruckende Glitzern, wenn Licht auf die Edelsteine scheint, die Ornamente und Inschriften lassen darauf schließen, dass die Besitzerin des Stücks aus sehr gutem Hause gestammt haben muss. "Diese Dame gehörte zum Top-Level der damaligen Zeit", sagte Haas-Gebhard. Die Inschriften des aus dem siebten Jahrhundert stammenden Stücks ließen gar darauf schließen, dass es Verbindungen zum fränkischen Königshof gegeben haben muss.

Wie die Frau in Wittislingen starb, weiß heute niemand genau

Vieles bleibt auch mehr als 100 Jahre nach der Entdeckung des Fürstenschatzes, zu dem weit mehr als "nur" die Bügelfibel gehört, im Ungewissen. Haas-Gebhard präsentierte an diesem Abend aber eine Theorie, die genauso gut Stoff für Mittelalter-Romane sein könnte: Vielleicht handelte es sich bei der Besitzerin um eine Dame aus vornehmem Hause, die nach Wittislingen verheiratet wurde, weil der fränkische König den dortigen Clan an sich binden wollte. Vielleicht hat die Frau eine Tochter verloren und deshalb die Fibel als Erinnerungsstück erhalten. Viele Erkenntnisse sprächen für die Idee. Es könnte aber, so die Archäologin, auch ganz anders gewesen sein.

Wie die Frau aus Wittislingen starb, kann heute nicht mehr klar benannt werden. Knochen, die beim Fund 1881 ebenfalls ans Licht kamen, wurden bei der Bombardierung Münchens im Zweiten Weltkrieg zerstört. Manche Geheimnisse um den Schatz werden also wohl nie gelüftet.