Wittislingen

vor 19 Min.

Die "Wittislinger Geschichten" gehen in die zweite Runde

Harald Lemmer in seinem Archiv im Wittislinger Feuerwehrhaus. Normalerweise, betont er, ist es dort aufgeräumter. Doch der Gemeindearchivar steckt mitten in der Arbeit.

Plus Harald Lemmer erzählt die Geschichte seiner Heimat weiter. Es geht um die Fabrik, Bräuche und die Frage, warum Wittislinger Bürgermeister früher viel Bier tranken.

Von Jonathan Mayer

Im Wittislinger Feuerwehrhaus hat Harald Lemmer so etwas wie ein zweites Zuhause eingerichtet. Vorbei an Luftaufnahmen aus dem Ort führt er in einen eigens belüfteten Raum, sein eigenes Reich, sein Archiv. Schränke voller fein säuberlich sortierter Unterlagen reihen sich aneinander, im Eingangsbereich liegen mehrere Stapel alter Zeitungen, zum Teil 80 Jahre alt, die nur darauf warten, sortiert zu werden. Auf dem Schreibtisch liegen Schulbücher aus längst vergangenen Zeiten. Lemmer steckt offensichtlich schon in seinem nächsten Projekt, dabei ist sein vorheriges gerade erst abgeschlossen. Denn der Gemeindearchivar hat endlich den zweiten Band der "Wittislinger Geschichten" veröffentlicht - und nimmt seine Leserinnen und Leser darin mit in alte Bräuche, das Ende der Zöschlingsweiler Fabrik und Orte, die schon vor langer Zeit verschwunden sind.

