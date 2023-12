Wittislingen

vor 32 Min.

Dorferneuerung in Wittislingen – neue Köpfe für neuen Schwung?

Plus Die frisch gewählte Teilnehmergemeinschaft will in Wittislingen neue Wege gehen. Der Sparkurs im Bund dagegen könnte langfristig zum Problem werden.

Von Philipp Nazareth

Seit vielen Jahren sind zahlreiche Dörfer in der Region damit beschäftigt, sich um die Verschönerung ihres Ortskerns zu kümmern. In Laugna etwa soll, wie bereits berichtet, die Dorferneuerung im kommenden Jahr in die finale Phase gehen. In der Gemeinde ist seit 2007 unter anderem ein Bürgerhaus entstanden, Gehsteige sind barrierefrei umgebaut worden und das Umfeld der Pfarrkirche St. Elisabeth ist neu gestaltet worden. "Es gibt keinen Vergleich zu vorher", sagte der Laugnaer Bürgermeister Johann Gebele kürzlich unserer Redaktion, als es um die umfangreichen Veränderungen des Ortsbildes ging. Aus Sicht der Gemeinde habe sich die Umgestaltung definitiv gelohnt. Auch in Wittislingen ist im Jahr 2009 eine Dorferneuerung angeordnet worden. Doch dort liefen die Projekte laut Einschätzung von beteiligten Bürgern und Bürgermeister Thomas Reicherzer bislang eher zäh.

Es gibt zwar vereinzelte Lichtblicke – die Sanierung eines Teils der Oberbechinger Straße etwa oder die Gestaltung des Spielplatzes an der Kirche. Doch die Planungen für den Umbau der restlichen Oberbechinger Straße, von der Brücke bis zum Ortsausgang, zieht sich laut Reicherzer schon seit 2017 hin. "Das ist schon sehr lange", wie der Bürgermeister betont. Er ist seit 2020 im Amt.

