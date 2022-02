Feuerwehreinsatz in Wittislingen: Ein brennender Badlüfter sorgt für Großeinsatz

Wegen einem brennenden Badlüfter in Wittislingen rückten laut Polizei 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr an.

Ein Badlüfter hat am Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Wittislingen gesorgt. Gegen 15.30 Uhr stellte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ziertheimer Straße fest, dass aus dem Bad Rauch kam. Laut Polizei wurde bei der Nachschau festgestellt, dass der Badlüfter vermutlich auf Grund eines technischen Defekts zu kokeln anfing.

Die Bewohnerin konnte den Lüfter selbst löschen, es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Die Feuerwehren Wittislingen, Lauingen, Schabringen und Bergheim rückten mit insgesamt 50 Einsatzkräften an. Am Ende mussten sie jedoch nur noch die Brandnachsorge vornehmen. (pol)

