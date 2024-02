Wittislingen

Frau schlägt Scheibe an Tür eines Mehrfamilienhauses in Wittislingen ein

Die Scheibe einer Tür ist bei einem Streit zwischen einer 41-Jährigen und einem 50-Jährigen in Wittislingen zu Bruch gegangen.

In der Nacht auf Samstag ist es gegen 4 Uhr zu einem Streit zwischen einer 41-jährigen und einem 50-jährigem in der Egaustraße in Wittislingen gekommen. Dillinger Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro Im Laufe des Streits schlug die Frau nach Angaben der Polizei die Scheibe der Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses ein. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

