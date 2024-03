Gebühren für Kindergarten in Wittislingen sollen steigen

Plus Wittislingen fährt mit dem Kindergarten ein massives Defizit. Das soll zumindest abgemildert werden. Der Bürgermeister sagt: "Wir haben das Soziale im Blick".

Für Wittislinger Familien dürfte die Kinderbetreuung bald teurer werden. Die Gemeinde will die Gebühren für die Kindertagesstätte Rappelkiste erhöhen. Der Grund seien "massiv gestiegene Kosten", sagt Bürgermeister Thomas Reicherzer ( SPD) im Gespräch mit unserer Redaktion. Trotzdem betont er: "Wir haben das Soziale schon auch im Blick."

Grund für die Erhöhung seien die enorm gestiegenen Kosten. Reicherzer rechnet vor: 2021 gab man nur für Kindergartenpersonal 526.000 Euro aus, 2023 waren es schon 588.000 Euro. Das hat auch mit der Tariferhöhung zu tun. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Gemeinde mit der Kinderkrippe und dem Kindergarten ein Defizit von 230.000 Euro. "Es ist also wirklich nicht so, dass wir uns mit der Gebührenerhöhung bereichern", sagt er. Laut dem Bürgermeister ist es die erste Erhöhung der Gebühren seit einigen Jahren.