Gemeinderat Wittislingen beschließt neue Friedhofsgebühren

In der Gemeinderatssitzung in Wittislingen am Dienstagabend geht es zunächst um die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze. Bürgermeister Thomas Reicherzer (SPD) betont, man sei verpflichtet, die Hebesätze zu ändern. Das Ziel sei weiterhin, aufkommensneutral zu bleiben. Das heißt, die Gemeinde soll nicht mehr oder weniger einnehmen als zuvor. Durch Schätzungen wurde für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) eine Senkung von 400 auf 310 Prozent vorgeschlagen. Auch die Grundsteuer B (für Wohnen und Gewerbe) soll von 330 auf 210 Prozent gesenkt werden. Die Zahlen werde man wahrscheinlich nicht genau treffen, so Reicherzer. Im nächsten Jahr können diese in beide Richtungen angepasst werden. Die neuen Hebesätze werden im Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Lioba Reiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wittislingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Reicherzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis