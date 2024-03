Gemeinschaft in Aktion: Wittislingens Hommage an den Heiligen Ulrich

Im Rahmen des „Ulrichsjahres“ zu Ehren des Heiligen veranstaltet die Pfarrgemeinde seines Geburtsortes Wittislingen ein Benefizkonzert. Die Besucher spenden 2000 Euro.

Gut gefüllt war am Sonntagabend die Wittislinger Pfarrkirche Sankt Ulrich und Martin. Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um im Rahmen des Ulrichsjubiläums den Klängen und Stimmen mehrerer Orchester, Chöre und der Orgel der Pfarrkirche zu lauschen. Organisiert wurde das Benefizkonzert von der Pfarreiengemeinschaft. „Bischof Ulrich hat ja bekanntlich sehr viel den Armen und Kranken gegeben. Und das, was die Leute heute spenden, wollen auch wir den Armen unserer Zeit geben“, erläutert Schwester Hedwig Runck das Anliegen des Abends. Konkret heißt das: Mit den Spendengeldern sollen die Dillinger Tafel und die Kartei der Not unterstützt werden.

Aufgeteilt werden soll die Spendensumme in Höhe von 2000 Euro jeweils zur Hälfte an die beiden Hilfsorganisationen, erläuterte Wittislingens Pfarrer Alois Lehmer. „Es geht darum, ganz gezielt mit sehr praktischen Hilfen dort zu unterstützen, wo Bedürftigkeit entsteht." Geholfen werden soll insbesondere Menschen, „die sonst durch das Raster fallen“, ergänzt er.

"Er war ein besonderer Bischof", sagt Schwester Hedwig Runck

Das Benefizkonzert am Sonntagabend war das Dritte, das von der Pfarreiengemeinschaft Wittislingen in den letzten Jahren organisiert wurde, die ersten beiden fanden anlässlich von Kirchenrenovierungen statt. „Auch damals war es so, dass alle aus der Pfarreiengemeinschaft miteinander für die etwas machen, denen es gerade nicht so gut geht“, erläutert Hedwig Runck. Nun war der Anlass das Jubiläumsjahr des Heiligen Ulrich.

Dieses Jubiläumsjahr ist im letzten Sommer von der Diözese Augsburg ausgerufen worden. Man erinnert jahresübergreifend 2023 bis 2024 eigentlich sogar an ein doppeltes Jubiläum: Einerseits wird der 1100. Jahrestag der Weihe des ehemaligen Bischofs von Augsburg gefeiert. Andererseits jährte sich 2023 zum 1050. Male der Todestag des gebürtigen Wittislingers, der sich bei der berühmten Schlacht auf dem Lechfeld im August des Jahres 955 große militärische Dienste erwarb.

In Wittislingen findet zum Jubiläum eine ganze Reihe an Veranstaltungen statt

„Er war für das Bistum Augsburg schon ein besonderer Bischof“, unterstreicht Runck die Bedeutung des Kirchenmannes. „Er hat einerseits sehr fortschrittlich gedacht, war aber andererseits auch ein sehr guter Hirte für sein Volk“, so die Vorsitzende des Pastoralrates Wittislingen, die hauptberuflich als Lehrerin für Musik und Religion an einer Schule in Günzburg tätig ist. Ulrich sei sehr freigiebig gewesen und habe die Priesterausbildung gefördert. Und er sei auch ein „Mann des Friedens“ gewesen, sagt Runck. „Er ist uns in vielen Dingen, die wir heute bräuchten, ein Vorbild."

Ulrich ist obendrein auch sehr viel herumgereist in seinem Bistum und habe immer ein offenes Ohr für seine Priester und Gläubigen gehabt. Es war dann wohl auch dieses besondere Engagement, was die Organisatoren des Ulrichsjahres dazu inspirierte, das Jahr unter das Motto „Mit dem Ohr des Herzens“ zu stellen. In seiner Heimatgemeinde war das natürlich Anlass genug, gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.

So veranstaltete man neben dem Festgottesdienst zum Auftakt im Juli letzten Jahres auch eine Radwallfahrt nach Augsburg, im August ein Gospelkonzert, Ende Oktober eine Lichterprozession. Anfang November wurde ein Ulrichs-Musical aufgeführt und im Garten des Pfarrhauses wurde ein sogenannter Ulrichsgarten angelegt. Ende Februar fand zudem ein Fischessen statt. Denn auch dafür ist der Heilige Ulrich bekannt: In der Ikonografie wird er mit einem Fisch dargestellt. Bis zum Ablauf des Ulrichsjahres stehen in den nächsten Monaten in Wittislingen unter anderem noch ein Ulrichsmarkt im April, eine Erlebniswanderung im Mai sowie eine Pfarreiwallfahrt an den Bodensee auf dem Programm.

Ulrich Lutz hat eigens für das Ulrichsjubiläum ein Lied geschrieben

Stichwort „Programm“: So prall gefüllt wie das Ulrichsjahr selbst war auch das Benefizkonzert am Sonntagabend in Wittislingen. Insgesamt 22 Stücke wurden vom Musikverein Wittislingen, den Kindern der Orff-Gruppe Bergheim, den Egau Kids und den Jungen Egautalern, dem Musikverein Mödingen, der Chorgemeinschaft Wittislingen sowie dem Singkreis Bergheim vorgetragen. Außerdem spielten Lara Hörmann und Sophie Munz vier Lieder. An der Orgel musizierten Heidi Kirner und Hartwin Leiber.

Das Benefizkonzert war auch deshalb einer der Höhepunkte des Ulrichsjahres, „weil so viele miteinander etwas machen“, sagt Hedwig Runck begeistert, gerade dieses Miteinander sei ihr wichtig. Sie war übrigens nicht nur eine der Hauptorganisatorinnen des Benefizkonzertes, sie musizierte an diesem Abend auch selbst aktiv mit. In der Kapelle spielte sie die Geige und dann war sie noch Teil einer Wittislinger Uraufführung: Sie begleitete Ulrich Lutz, einen Musiker aus Öttingen, der eigens für dieses Benefizkonzert im Rahmen des Ulrichsjahres ein Lied - das „Ulrichslied“ - komponiert hatte, am Klavier.