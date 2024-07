Großübung in Wittislingen: "Hurra, hurra, die Schule brennt!"

„Hurra, hurra, die Schule brennt!“ Damit genau dieses Szenario nicht passiert, übten am Montagabend mehrere Feuerwehren an der Grund- und Mittelschule in Wittislingen. Mit dem Alarmstichwort „Brand, unklare Rauchentwicklung“ wurden zunächst die Feuerwehren Wittislingen und Schabringen zum Übungsort alarmiert. Vor Ort wurde klar, dass es sich um einen ausgedehnten Kellerbrand handelte, von dem sich Rauch in die darüber liegenden Stockwerke ausbreitete.

Aufgrund dieser Lage ließ der Einsatzleiter umgehend eine Wasserversorgung zum Wittislinger HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) aufbauen und entsendete gleichzeitig mehrere Trupps ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, Schläuchen und weiterem Rettungsgerät in das Gebäude. Einerseits zur Personensuche, da sich noch mehrere Kinder und Lehrer im Gebäude aufhielten, andererseits zur Suche und Bekämpfung des Brandherdes.

Atemschutzträger machen sich bereit.

Aus Lauingen rückt die Drehleiter an

Mittels eines gesetzten Rauchvorhangs konnte zwischenzeitlich eine weitere Ausbreitung des Rauchs verhindert werden. Die Feuerwehr aus Schabringen kümmerte sich derweil ebenfalls um die Wasserversorgung und unterstützte zudem mit einem Atemschutztrupp. Im weiteren Verlauf des „Einsatzes“ stellte sich heraus, dass sich zahlreiche Personen in einem Klassenzimmer im Obergeschoss befanden. Diese konnten jedoch den verrauchten Fluchtweg nach unten nicht mehr nutzen. Die Evakuierung erfolgte deshalb über die mittlerweile eingetroffene Drehleiter der Feuerwehr Lauingen. Die Nachbarwehr stellte außerdem mehrere Atemschutztrupps, die bei der Suche im Gebäude unterstützten.

Um die evakuierten Personen kümmerten sich Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes, die neben der Versorgung auch eine Ersteinschätzung (Triage) der Verletzten durchführten. Die Triage ist übrigens eine Einteilung der Patienten nach Dringlichkeit der Verletzung, heißt es in der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbands.

Aus Lauingen rückt die Drehleiter an, um beim simulierten Einsatz zu helfen.

Nachdem der Brandherd lokalisiert und abgelöscht wurde, führten die Einsatzkräfte eine Belüftung des betroffenen Gebäudeabschnitts durch. Dieses Vorgehen wird mithilfe eines Hochleistungslüfters durchgeführt. Organisiert wurde die Großübung von Kreisbrandmeister Tim Kullmann. Er und Kreisbrandinspektor Jürgen Schön dankten allen anwesenden Kräften bei der darauffolgenden Einsatznachbesprechung für Ihren Einsatz. Ebenfalls folgten Dankesworte vom Wittislinger Bürgermeister Thomas Reicherzer, der ebenfalls als aktives Mitglied der Feuerwehr Wittislingen an der Großübung teilnahm. (AZ)