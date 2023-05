Wittislingen

12:00 Uhr

Haushalt verabschiedet: Wittislingen vergräbt viel Geld im Boden

Die ehemalige Deponie in Wittislingen soll in diesem Jahr rekultiviert werden. 400.000 Euro sind dafür im Haushalt veranschlagt.

Plus Für neue Straßen, Kanäle, Wasserleitungen und die Breitbandversorgung nimmt Wittislingen 2023 viel Geld in die Hand. Daneben soll es endlich bei der Deponie losgehen.

Von Katharina Indrich Artikel anhören Shape

Der Ausbau der Oberbechinger und der Riedhauser Straße, die Wasserleitungen in Zöschlingsweiler, die Abwasserbeseitigung, die Breitbandversorgung und die Rekultivierung der alten Deponie. Viel Geld steckt die Gemeinde Wittislingen in diesem Jahr in Projekte unter der Erde. Das wurde bei der Verabschiedung des Haushaltes deutlich. Knapp über eine Million Euro sind für den zweiten Abschnitt des Ausbaus der Oberbechinger Straße samt Beleuchtung, Kanal und Wasseranschlüssen eingeplant, der mit Abstand dickste Ausgabenposten bei den Investitionen.

Derzeit warte man laut Bürgermeister Thomas Reicherzer auf das Gutachten bezüglich des Felsen, das bis Ende des Monats erwartet wird. Den hohen Ausgaben steht bei dieser Maßnahme ein Zuschuss von 434.000 Euro vom Amt für ländliche Entwicklung gegenüber. 323.000 Euro schlagen für den Ausbau der Riedhauser Straße innerorts zu Buche. Für die Rekultivierung der Deponie sind in diesem Jahr 400.000 Euro eingeplant. Wie Bürgermeister Thomas Reicherzer in der Sitzung erklärte, ist das Vlies für die Abdeckung bereits vor Ort. "Wir gehen davon aus, dass wir das in diesem Jahr tatsächlich durchführen können." Zuvor müsse man sich noch der Eidechsen in dem Gebiet annehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen