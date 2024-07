Im alten Edeka in Wittislingen entstehen 14 neue Wohnungen

Vier Jahre ist es her, dass die alte Edeka-Filiale in der Ortsmitte von Wittislingen geschlossen hat. Jetzt soll in das Gebäude wieder Leben einkehren. Ein großer Umbau ist geplant, 14 Wohnungen werden in dem Haus eingerichtet.

