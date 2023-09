Wittislingen

16:07 Uhr

In Wittislingen können Sie sich für den Artenschutz einsetzen

Jeden Herbst packen Freiwillige im Wittislinger Ried an und tragen so zum Naturschutz bei. Am Wochenende geht es los.

Unsere letzten Moore sind durch Entwässerung, landwirtschaftliche Nutzung, aber auch verstärkt durch den Klimawandel bedroht. Zum Schutz dieser einzigartigen Lebensräume kämpfen Naturschützer seit Jahren für den Erhalt des Niedermoorgebiets Wittislinger Ried. Das Mosaik aus unterschiedlichen Lebensräumen und deren regelmäßige Flächenpflege tragen dazu bei, dass seltene und geschützte Arten einen geeigneten Lebensraum vorfinden. Anne Vogel, Vorsitzende der Kreisgruppe des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV), weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass diese Pflege seit Jahrzehnten durch die Arbeitsgemeinschaft Wittislinger Ried in vorbildlicher Beständigkeit übernommen wird. Die Arbeitsgemeinschaft wird geleitet von Harald Böck, dem stellvertretenden Vorsitzenden der LBV-Kreisgruppe, und besteht seit den 1980er-Jahren aus einem Zusammenschluss von Mitgliedern des LBV, Bund Naturschutz und Naturschutzbund Deutschland. Ohne das Engagement dieser Arbeitsgruppe wäre der Lebensraum für seltene und geschützte Arten verloren. Wann das Wittislinger Ried gepflegt wird Die Arbeitsgemeinschaft Naturfreunde lädt wieder dazu ein, sich für die Pflege und Erhaltung des Riedes zu engagieren. Die nächsten Einsätze finden an folgenden Samstagen von 8 bis etwa 15 Uhr statt. 2. September, 16. September, 30. September, 14. Oktober. Wie jedes Jahr wird die Streu auf den gemähten Feuchtwiesen zusammengerecht und zum Abtransport verladen. Bitte geeignetes festes Schuhwerk (Gummistiefel) und Handschuhe mitbringen. Arbeitsgeräte (Heugabeln) werden gestellt. Für eine Mittagsbrotzeit wird gesorgt. Die Einsätze finden auch bei regnerischem Wetter statt. Anmeldung (wenn möglich 24 Std. vor Einsatz) bei Harald Böck Tel.: 07322/24647 oder Carolin Stoll Tel.: 09076/958363, 0177/5253136 oder E-Mail carolin.stoll@freenet.de. Die Teilnahme ist auch stundenweise möglich. Treffpunkt ist die Einmündung der Hühnergasse in die Kreisstraße von Zöschlingsweiler nach Kloster Maria Medingen. (AZ) Lesen Sie dazu auch

