Jugendliche böllern in Wittislingen - dann geht das Licht aus

Jugendliche zünden Böller, kurze Zeit später fallen in Wittislingen Straßenlaternen aus. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine Anwohnerin in der Egaustraße in Wittislingen hat am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr Böllergeräusche wahrgenommen und zwei Jugendliche wegrennen sehen. Daraufhin fielen die Straßenlaternen in der kompletten Straße aus. Die Polizei stellte vor Ort an einer der Straßenlaternen Beschädigungen im Bereich der Laternenmastklappe fest, welche laut den Angaben der Mitteilerin zuvor noch nicht vorhanden waren.

Die Dillinger Polizei ermittelt

Ob diese Beschädigung durch einen gezündeten Böller in der Mastklappe der Laterne verursacht wurden und zum Ausfall der Straßenbeleuchtung führten, wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens liegt laut Polizei bisher nicht vor.

Seitens der Dillinger Polizei wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter 09071/560 entgegen. (AZ)