Kürbis-Wettbewerb und Kunsthandwerk auf dem Ulrichsmarkt in Wittislingen

Plus Zum Jubiläumsjahr des Heiligen Ulrich hat die Gemeinde Wittislingen einen besonderen Markt organisiert. Das kommt bei den Besuchern gut an.

Der Ulrichsmarkt beginnt am Samstag bei sonnigem Wetter, das zwar kühl, aber trocken ist, und lockt nicht nur damit zahlreiche Besucher auf den Veranstaltungsplatz rund um die Kirche und das Pfarrheim. Besonders für die Kinder gibt es nämlich ein breites Angebot: Schiffschaukel, Bobbycar-Rennen, ein Luftballonkünstler, Mal- und Bastelaktivitäten sowie der Spielplatz sind beliebte Anlaufstellen. Doch auch für Erwachsene gibt es einiges zu sehen, darunter Luftaufnahmen des Heimatvereins aus den Jahren 1958 und 1961, die zum Verkauf stehen. Harald Lemmer, der Archivar des Vereins, erklärt, wofür der Erlös verwendet werde.

Lemmer plant, damit neue Ausstellungsstücke zu kaufen. So beispielsweise einen Mühlstein mit einer Infotafel über die einst 14 Mühlen in Wittislingen, Schabringen und Zöschlingsweiler. Nicht nur die Mühlen sind ein Zeugnis der Bedeutung des Ortes, sondern auch das Marktrecht. Darauf weist Pfarrer Alois Lehmer hin. Der Ulrichsmarkt trage dazu bei das Marktrecht des Ortes zu beleben. Das Pfarrheim wird zudem zum Ort der Begegnung für Jung und Alt.